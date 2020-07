Domenica 26 luglio alle 14 al Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero si terrà un pomeriggio informativo di presentazione dei viaggi a Venezia sulle vie navigabili, in particolare del trekking in gommone che si svolgerà il prossimo agosto. Il progetto è stato premiato con l’«EarthPrize» quale esempio di turismo lento. L’avventura, lungo gli oltre 600 chilometri che separano il Ticino dal Canal Grande, è davvero carica di storia, cultura e natura: dal Lago Maggiore, al Ticino, si passa dai navigli di Milano per poi continuare sul Po fino a raggiungere il mare. Oltre alla navigazione, il viaggio prevede fermate nei parchi naturalistici, visite guidate delle città di Pavia, Cremona, Mantova, Ferrara, Chioggia e Venezia. Un’occasione unica per ripercorrere un tragitto particolare dal punto di vista paesaggistico, storico e gastronomico.

«Nel corso del pomeriggio informativo - spiega l’ideatore e pioniere Claudio Rossetti - le persone interessate avranno la possibilità di incontrare i promotori del viaggio, partecipare ad una presentazione del progetto con la proiezione di un filmato e di provare sul lago le imbarcazioni in servizio durante il trekking. L’azienda Kohler Nautec di Riazzino, attiva da alcuni anni sul Lago Maggiore, è il partner che fornisce il gommone professionale da diporto della marca Valiant, un’imbarcazione considerata particolarmente idonea per un utilizzo polivalente su fiumi, laghi e lagune». Per l’edizione 2020 del Trekking Ascona-Venezia in gommone, che si svolgerà dal 15 al 23 agosto, vi sono ancora alcuni posti disponibili. Quest’anno sarà un’edizione speciale in quanto le città toccate, in particolare Venezia, non saranno affollate come d’abitudine a seguito come noto dell’emergenza sanitaria.