Avrebbe riportato ferite leggere la 70.enne cittadina svizzera domiciliata nel Locarnese protagonista di un incidente avvenuto questa mattina, attorno alle 9:40, in via San Gottardo a Minusio. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media e confermate dalla Polizia cantonale, la conducente circolava a bordo di una Mercedes immatricolata in Ticino quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che è uscito di strada andando a terminare contro il muro di uno stabile che ospita un negozio di vino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA ed i pompieri di Locarno. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava sulla traiettoria del veicolo.