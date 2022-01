L’idea di ridar lustro al Parco urbano Passetto, che attualmente non è né funzionale né decoroso dal punto di vista estetico, piace alla Commissione della gestione del Consiglio comunale di Locarno. Commissione che dà pertanto via libera al credito di 209.000 franchi per trasformare quell’area verde in un luogo d’incontro intergenerazionale. Ciò che peraltro prevede il piano d’azione Unicef «Città amica dei bambini». Rammentando che il Parco urbano Passetto riveste una grande importanza per tutta la cittadinanza del quartiere che si estende tra Via Franzoni, Via D’Alberti, Via Varenna e Via Vigizzi, i commissari rilevano come oggi questo «polmone verde» risulta essere poco sfruttato ed abbandonato al proprio destino, in quanto le uniche strutture presenti sono alcune panchine, alcuni cestini ed una fontana edificata negli anni Ottanta. Inoltre, si legge sempre nel rapporto della Gestione, la situazione attuale del verde è precaria e sofferente. La posa di diversi alberi a medio fusto prevista dal progetto permetterà di rendere fruibile il parco anche durante i periodi più caldi dell’anno, come pure di renderlo esteticamente più attrattivo.