«Si tratta presumibilmente del medesimo individuo ripreso dalle webcam posizionate sul territorio cantonale dall’UCP per il monitoraggio dei grandi predatori, la sera del 13 dicembre in Val Resa (sponda destra del Piano di Magadino)», comunica l’ufficio cantonale.

Il piano di Magadino - ricordano nella nota - «ricopre un ruolo fondamentale per il passaggio della fauna tra nord-sud ed est-ovest; si tratta in effetti di un passaggio faunistico d’importanza nazionale inventariato dalla Confederazione. Vista la sua funzione, è dunque possibile che la zona sia frequentata anche dal lupo, una specie che può spostarsi molto sul territorio e capace di percorrere fino a 40 km a notte. Ciò accade in particolare durante il periodo invernale, quando le montagne sono ricoperte da importanti coltri nevose, motivo che lo spinge a scegliere le zone più comode per transitare».