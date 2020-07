«Promuovere la mobilità lenta implica numerosi vantaggi sia individuali sia collettivi. Aumenta la sicurezza sulle strade, promuove uno stile di vita sano a livello psicofisico e la socializzazione dei bambini, migliora la qualità dell’aria e dello spazio locale». Insomma, la qualità di vita dell’intera collettività ne trae vantaggio. Così, di recente, il Municipio di Ascona, l’Istituto scolastico comunale e l’Assemblea Genitori (AGISA) hanno aderito al Piano di Mobilità Scolastica (PMS), un progetto cantonale che consente di gestire e risolvere in forma efficace i problemi generati dalla mobilità scolastica di ogni Comune. «Oltre alla mobilità scolastica il Comune, in collaborazione con la locale Associazione terza età, intende verificare la qualità e percorribilità per gli anziani», si legge inoltre in una nota che ricorda come il PMS di Ascona si estenda su tutto il territorio comunale e ingloba la Scuola dell’infanzia e quella elementare.

Tanti obiettivi a favore di tutti

Il Piano per la mobilità scolastica e per le persone anziane di Ascona dovrà fornire soluzioni e proposte per raggiungere diversi obiettivi: incrementare il numero di allievi che va a piedi a scuola in sicurezza; ridurre drasticamente il circolo vizioso delle auto attorno alla scuola; aumentare significativamente la sicurezza stradale a beneficio dei bambini e di altri utenti deboli, come gli anziani, e di tutti gli abitanti del Borgo; individuare una rete di percorsi pedonali a livello comunale a misura di bambino, dunque adatti a tutte le età, sviluppando sinergie con la rete dei sentieri locali e con i principali poli di attrazione pubblica, turistica, escursionistica; integrare le scelte di moderazione del traffico necessarie con i progetti già in corso di elaborazione/realizzazione. Senza dimenticare, come accennato, l’aspetto ambientale. Quindi mirerà anche a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante, riducendo l’emissione di CO2, polveri sottili e rumore.