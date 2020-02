Le forti folate di vento che hanno investito il Ticino durante tutta la giornata di martedì hanno causato dei disagi nel Locarnese. Infatti alcune piante sono state sradicate in via ai Monti a Locarno, minacciando di cadere sul campo stradale. La Polizia ha quindi provveduto alla chiusura della strada in entrambe le direzione mentre gli addetti al servizio manutenzione provvedevano a tagliare le piante cadute ed alcune pericolanti. Non si registrano danni particolari.