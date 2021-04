Piazza Grande e Città Vecchia due perle da lucidare in fretta

Appena presentato il progetto vincitore per la sistemazione di piazza Grande, che punta a far rivivere i fasti della «Belle Époque», i candidati al Municipio Alberto Akai, Bruno Buzzini (uscente), Fiorenzo Cotti e Nicola Pini dicono la loro sul futuro del salotto cittadino. L’idea generale è che, sebbene ognuno abbia le proprie ricette, vi sia la necessità di agire in fretta. Visioni differenti, poi, sul futuro di Città Vecchia, tra chi spalleggia la pedonalizzazione e chi la riterrebbe disastrosa. C’è poi il patrimonio immobiliare della Città, che a sua volta va ulteriormente valorizzato.

Alberto Akai (Per Locarno), fermandoci proprio in Città Vecchia, ricorda come il futuro autosilo sotto il parco Balli permetterà di liberare vie e piazze dalle auto, riqualificando il quartiere. Mentre la...