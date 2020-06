Tredici anni non sono tanti, eppure oggi molti locarnesi fanno fatica a ricordare il cuore della loro città occupato dalle automobili. Soprattutto ora che il salotto del Verbano è stato trasformato, su iniziativa del Municipio, in un verde e accogliente giardino estivo. Da qualche giorno, infatti, una parte di piazza Grande è occupata da una nuova serie di arredi, il cui scopo è quello di permettere a locarnesi e ospiti di meglio godere lo spazio pubblico, che in questa anomala estate rimarrà orfano dei suoi grandi appuntamenti. Grazie ai Servizi del territorio, in collaborazione con la Polizia comunale, il Corpo pompieri, il Servizio manifestazioni e due ditte private, sono stati collocati alberi ornamentali ad alto fusto come palme, querce, ulivi, magnolie e osmanti odorosi. Non mancano panchine...