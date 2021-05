Importante maquillage e cambio di destinazione commerciale per uno degli storici palazzi che s’affacciano su piazza Grande. Il Gruppo Belotti ha recentemente acquistato il “palazzo azzurro” in piazza Grande 14, edificio medievale con porticato, e in questi giorni ha presentato la domanda di costruzione per una profonda ristrutturazione interna che porterà, al piano terra, all’insediamento di un nuovo Centro Belotti OtticaUdito al posto dell’attuale inquilino. «Per il nostro gruppo è un importante investimento per caratterizzare ancora meglio, in piazza Grande, la presenza del nostro marchio», sottolinea Silvano Belotti, fondatore e presidente dell’omonimo gruppo.Grandi lavori all’interno

La facciata di colore azzurro intenso, i balconi, gli infissi e il sottoportico, costituito da un unico possente...