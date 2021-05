La notizia era nell’aria e oggi, dopo l’annuncio delle nuove misure sanitarie decise da Berna, gli organizzatori di Moon and Stars hanno deciso di rinviare nuovamente – come già era avvenuto lo scorso anno – i mega concerti sulla Piazza Grande di Locarno, inizialmente previsti fra il 15 e il 25 luglio. Le disposizioni adottate dal Consiglio federale (in particolare il limite di 3.000 spettatori) rendono infatti economicamente non sostenibile proporre gli eventi, oltre a non permettere l’organizzazione di tutto il corollario di animazioni che aveva caratterizzato le ultime edizioni. Se ne riparlerà dunque nel 2022. La Città non intende comunque lasciare vuoto il suo salotto (dove si svolgerà in ogni caso il Locarno Film Festival dal 4 al 14 agosto). Sarà infatti riproposta la rassegna E...state a Locarno, con tutta una serie di proposte che andranno dai concerti agli spettacoli vari.