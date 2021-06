Una escape room, senza pareti o soffitto a ingabbiare i partecipanti, i cui confini sono rappresentati di riflesso solo dall’immaginazione. È la nuova avventura di Sato Code, che dopo Zurigo, Lugano e Bellinzona sbarca ora a Locarno. Tutto si svolge in piazza Grande e in generale in Città, permettendo di mettere alla prova la propria mente, sgranchendo nel contempo anche le gambe. Una sfida urbana, insomma, che mescola indizi reali e virtuali. E una volta entrati nel mondo di Sato Code sarà difficile distinguere cosa appartiene al gioco e cosa no. Gli indizi possono essere ovunque, dalla vetrina di un negozio all’ingresso posteriore di un teatro, da qualcosa che appare nella specifica App a informazioni da scovare su internet. Si dovrà considerare ogni dimensione per decifrare gli indizi in codice, con sfide che si fanno vieppiù difficile a ogni passo fino alla meta finale.

Si gioca in team

Sato Code è un gioco di squadra. E per partecipare basta scaricare un’applicazione sul proprio telefonino. App che mostrerà diverse informazioni per diversi giocatori. Sarà la squadra a dover mettere insieme i pezzi per riuscire nell’avventura, quindi bisognerà essere almeno in due, con altrettanti smartphone. Ogni team infatti si compone di 2-4 componenti. E se i partecipanti sono di più? Basterà creare diversi team. Per scegliere il percorso e fare i biglietti (uno per giocatore, acquistandoli insieme o separatamente) è sufficiente visitare il sito sato-code.com. E in pochi minuti si riceverà un ticket code via e-mail, da inserire nell’App, potendo subito iniziare a giocare.

Tutti i giorni e le notti dell’anno

Peculiarità dell’avventura cittadina di Sato Code è il fatto che – non essendo appunto legata a una stanza chiusa – può essere affrontata da ogni squadra tutti giorni dell’anno, 24 ore su 24. Per iniziare basta raggiungere il punto di partenza indicato nell’App e inserire il ticket code, assicurandosi di avere il cellulare carico e una connessione a internet. Sato Code, ricordiamo, è un collettivo internazionale di specialisti con una cosa in comune: l’amore per gli indovinelli, gli enigmi e misteri. E il nome è una sorta di omaggio a Satoshi Nakamoto, pseudonimo dietro il quale si cela l’inventore dei Bitcoin.

La trama

L’avventura di locarno è intitolata «The Sasso Society». Ci sono molti misteri che circondano questa Società del Sasso. E le informazioni sono davvero poche: si sa che esiste da almeno un paio di secoli. E che ha avuto origine nel nord Italia. La leggenda dice che Francesco Borromini e Giovanni Marcacci ne sono stati membri. Ma le voci sono discordanti.

