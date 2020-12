«Piazza Grande è un bene di tutti e non di pochi e come tale va protetto e preservato». Ne sono convinti il comitato e il gruppo territorio e ambiente del PS di Locarno, che prendono posizione a seguito della proposta, avanzata dalla Società commercianti, industriali e artigiani del Locarnese (SCIA), di permettere alle auto di parcheggiare in centro per aiutare gli affari in questo anno pesantemente segnato dalla pandemia.

Pedonalizzata dal 2007, la piazza ciclicamente torna al centro del dibattito politico. In particolare, appunto, per ciò che concerne eventuali posteggi temporanei. E proprio dell’altro ieri è il rapporto, negativo, della Commissione PR in merito alla mozione di Alberto Akai, firmata anche da altri 15 consiglieri, che chiedeva di permettere il parcheggio nei periodi in cui la piazza non è occupata dalle manifestazioni. Mozione che faceva seguito a quella, poi ritirata, di Mauro Belgeri. «Entrambe hanno ricevuto un preavviso negativo dal Municipio, poiché una reintroduzione dei parcheggi in piazza Grande, essendo in contrasto con la licenza edilizia dell’autosilo di piazza Castello, disattenderebbe l’accordo stabilito con il Cantone che nel 2007 ha portato all’eliminazione del traffico veicolare dalla piazza», si legge nella presa di posizione. «Sarebbero inoltre in contrasto con il Piano regolatore particolareggiato che il Consiglio di Stato dovrebbe approvare prossimamente».

«Paura del vuoto o del voto?»

«Comprendiamo la richiesta dei commercianti, anche loro confrontati con le crescenti difficoltà dovute alla pandemia», continua la nota. «A preoccuparci è però la risposta, seppur informale, del sindaco Alain Scherrer e del vicesindaco Paolo Caroni, che non tiene in considerazione le argomentazioni citate precedentemente. Se al primo preoccupa unicamente l’inconciliabilità dei parcheggi con le decorazioni natalizie, il secondo sposa addirittura la tesi della SCIA, il cui fratello ne è il presidente, non astenendosi da quello che pare un evidente conflitto di interessi».

Per il PS, dunque, «si potrebbe pensare che un certo tipo di politica abbia paura del ‘vuoto’ della piazza». Ma si tratta davvero di agorafobia? «Oppure, vista l’imminenza delle elezioni, è piuttosto una paura del ‘voto’?», si chiede la sinistra. «Infatti, sebbene si tratti di spazi aperti, le piazze non sono spazi vuoti: gli edifici, l’arredo urbano e la pavimentazione sono tutti componenti di un unico elemento architettonico la cui funzione è essere un luogo aggregativo all’aperto, il cui contenuto intrinseco sono le persone».

Puntare sulla qualità

Per il PS, quindi, è «ora di smettere di cercare di riempire questo presunto vuoto ma attuare misure concrete per la rivitalizzazione del centro, ad esempio favorendo il trasporto pubblico da e verso la piazza, incentivando il piccolo commercio di qualità e l’imprenditoria creativa e sostenendo ristoranti e bar con terrazze che puntino sulla qualità e sull’uso ragionato degli spazi pubblici. Consentire il parcheggio gratuito nell’autosilo di Largo Zorzi o durante alcuni giorni l’anno come richiesto dalla SCIA o con dei ‘gettoni’ che gli esercenti consegnerebbero all’utenza, potrebbe essere una delle misure integrative a sostegno sia dei commerci, sia delle altre categorie professionali».