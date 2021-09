È con una suggestiva fiaba che l’Associazione amici delle Settimane musicali di Ascona (in collaborazione con il Gruppo genitori di Locarno) torna a coinvolgere nella rassegna anche i più piccoli. L’appuntamento è per sabato, alle 18, al Gran Rex di Locarno. Vi andrà in scena «La coppa dell’amicizia», spettacolo scritto da Ernesto Felice, che invita a risolvere i conflitti con il dialogo e il rispetto. Sul palco con il narratore Massimiliano Zampetti vi saranno i quattro sassofonisti Flavio Casanova, Orazio Borioli, Lorenzo Piazza e Franco Menozzi, mentre Lorenzo Manetti eseguirà dal vivo una serie di disegni con la sabbia. L’entrata è gratuita (con certificato COVID per gli adulti), ma bisogna prenotarsi su https://bit.ly/coppadellamicizia.