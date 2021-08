In pochi, a sud delle Alpi, avrebbero scommesso che l’evento si sarebbe rivelato tanto longevo, riscuotendo per altro un successo crescente edizione dopo edizione. Eppure il 7 di agosto, sul lungolago di Ascona, il Campionato ticinese di lancio del sasso celebrerà il suo decimo anno all’insegna dello sport e, soprattutto, del divertimento. Una decima edizione che, però, potrebbe anche essere l’ultima. Almeno nella forma e nel luogo che tutti abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare. «Potrebbe essere l’ultimo appuntamento alla ‘Tiz Arena’ in piazza Elvezia», conferma l’ideatore, nonché deus ex machina, della manifestazione, Tiziano Broggini. «L’interesse è alto. Tanto che c’è chi vorrebbe estendere la competizione su più giorni. Ma, ovviamente, una gara con eventuali selezioni e così via...