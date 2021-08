Grandine e pioggia si sono abbattuti questo pomeriggio sul Locarnese, con forti raffiche di vento. Sui social circolano alcune immagini di alberi caduti, strade «imbiancate» e travolte dall’acqua. L’FC Locarno ha postato alcune foto dello stadio del Lido, dove il vento e la pioggia hanno causato ingenti danni. Una pianta sul lato del viale dell’Isolino è caduta sulla strada, ma soprattutto il forte vento ha letteralmente divelto parte del tetto della tribuna. «Sono subito sono iniziati i lavori di messa in sicurezza delle attrezzature colpite e lo sgombero del materiale», spiega il capo del dicastero sport Bruno Buzzini. Questo in tutta l’area del viale del Lido e di via alla Lanca degli Stornazzi. «Sul posto anche una ditta specializzata per analizzare la situazione relativa all’amianto presente nella copertura della tribuna». E il municipale conclude: «Una prima sommaria conta dei danni ci porta a stimare una cifra di qualche centinaia di migliaia di franchi».

A fare le spese del forte e intenso temporale sarebbero stati soprattutto i campeggi di Tenero. Una pianta ha travolto un camper con tenda esterna, poco prima delle 16, nella struttura di via Mappo. Si contano quattro persone ferite in modo leggero e una donna - una 36.enne svizzera residente nel canton Berna - che ha riportato gravi ferite a una gamba. La sua vita - riferisce la polizia cantonale - è in pericolo. Sul posto sono intervenuti anche agenti della polizia intercomunale del Piano, i pompieri di Locarno, un'impresa privata, nonché i soccorritori del Salva, della Croce Verde di Bellinzona, della Croce Verde di Lugano e della REGA. I cinque feriti, tra cui la donna in gravi condizioni, sono già stati trasportati in ospedale. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team.

Il direttore del Lido di Locarno, Christophe Pellandini, riferisce di «un evento mai visto, dieci minuti di temporale ma davvero intensi». Quando è iniziato l’evento meteorologico, le persone presenti - circa 300 - sono state invitate a entrare e la struttura esterna è stata chiusa (e non riaprirà fino a domani). Almeno tre alberi «si sono piegati e sono stati sradicati», ombrelloni, sdraio e tavolini si sono ribaltati. Anche le tende che coprono la piscina dei bambini sono state squarciate.

«Qualcosa di simile alle trombe d’aria»

Per l’ennesima volta, dunque, il maltempo si è abbattuto, con gravi conseguenze, sul territorio ticinese. E il più colpito, ieri, è stato il Locarnese con le sue valli. Piogge davvero intense, condite da chicchi di grandine anche di discrete dimensioni, e forte vento hanno causato parecchi danni. La Vallemaggia e le Valle Verzasca si sono di colpo imbiancate. Ma l’atmosfera non era quella ovattata e tipica di una nevicata invernale, bensì quella ben meno rilassata dovuta alla caduta del ghiaccio dal cielo, che ha inevitabilmente lasciato una scia di danni ad automobili, orti, giardini e così via.

E in pianura, come già detto, le cose non sono andate meglio. Testimoni parlano di qualcosa di simile alle trombe d’aria, a «mini tornado come si vedono nei film». Diverse piante sono così cadute a Minusio, rendendo difficoltosa la circolazione. Anche via alla Riva è stata teatro della caduta di alcuni alberi, senza però fortunatamente far registrare feriti.

