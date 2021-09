Audiovisivo. Una parola entrata nel vocabolario di tutti, sull’onda della supersonica evoluzione delle nuove tecnologie. Consuetudine per molti, insomma. Non era così nel 1992, quando – seguendo un’intuizione pionieristica, quasi visionaria – nacque a Lugano, per iniziativa di Pio Bordoni, il Conservatorio internazionale di scienze audiovisive. Il CISA, insomma, oggi realtà radicata a Locarno, dove si è trasferito tre anni fa, con la sua sede al PalaCinema. «Bordoni – chiarisce il direttore Domenico Lucchini – lo chiamò conservatorio intendendo l’istituto dove si apprendono e si conservano i mestieri». Allora gli studenti erano una quindicina; oggi, 29 anni dopo, hanno superato quota cinquanta. Un record storico per la scuola. Alla vigilia del trentesimo e a pochi giorni dall’apertura del concorso...