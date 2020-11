L’associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo (APM) «ribadisce di essere fermamente intenzionata, assieme alle altre associazioni ambientaliste, a contrastare con ogni mezzo legale possibile l’allungamento della pista [dell’aeroporto] come proposta dal Cantone». È quanto è stato ribadito durante la recente assemblea, svoltasi in forma virtuale a seguito della pandemia da coronavirus.

L’APM, ricordiamo a proposito, nel gennaio scorso ha inoltrato un’opposizione all’Ufficio federale dell’aviazione civile. «Un’opposizione – si legge in una nota – che mette in evidenza la grossa fonte di disturbo fonico che l’attività dell’aeroporto ha per l’intera regione del Piano». E l’APM continua: «Se già l’aeroporto di Agno è fallito, ed è ora in fase di privatizzazione, non si capisce perché il Cantone debba ancora sostenere e finanziare l’ampliamento di quello di Magadino. Forse non si è ancora capito che, con la crisi climatica e la pandemia, i tempi, anche per l’aviazione, sono cambiati».