Ci sono persone che hanno un pressante bisogno di esprimere se stesse e di chinarsi verso gli altri. Di mettersi in sintonia con il prossimo e, se possibile, di far qualcosa di utile là dov’è necessario. Altruisti, insomma, come Raffaele Dadò, 60 anni lo scorso maggio. Un traguardo tondo tondo che lo ha spinto a lasciare, dopo 22 anni, il comando della Protezione civile di Locarno...