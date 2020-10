L’interesse pubblico

Tutto nasce da una domanda di costruzione inoltrata da Swisscom. E dall’incarto che, secondo gli oppositori, non permetterebbe di comprendere se i lavori previsti implichino l’adozione della tecnologia 5G. O meglio: questo non verrebbe esplicitato, «ma dalle schede tecniche risulta evidente che lo possa essere», come sottolinea l’opposizione. Che continua: «È contestato che vi sia un interesse pubblico alla costruzione di quest’antenna che, oltre ad essere in un luogo molto delicato [...], sarebbe la settima a Locarno (se non si considera quella provvisoria sulla posta. Anziché limitarsi ad un servizio pubblico su mandato della Confederazione, Swisscom, erigendo un numero potenzialmente enorme di antenne, non adempie al suo mandato, ma lavora per fini di profitto. Così facendo viene leso gravemente il principio di precauzione, poiché l’intervento non rispetta il principio della proporzionalità. L’inquinamento elettromagnetico aumenta in modo esponenziale a danno della popolazione senza essere in relazione al servizio proposto. Swisscom deve pertanto attendere l’esito finale di tutte le procedure di ricorso riguardanti le domande di costruzione o potenziamento relative alla telefonia mobile a Locarno prima» di presentarne altre.