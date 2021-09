Fermate degli autobus più accessibili, funzionali e curate nell’estetica. Il Municipio di Locarno chiede di stanziare un credito di 975.000, di cui 295.000 a carico della Città, che servirà appunto per dotare una ventina di punti della rete del trasporto di pensiline d’attesa, rispettivamente per adattarle, garantendo l’accesso ai disabili. «Si tratta di un nuovo e importante investimento, con l’attivazione di cospicui contributi cantonali e federali, per una Città più bella e funzionale», spiega il capodicastero dello sviluppo economico e territoriale Nicola Pini. «Bella grazie a un arredo urbano e spazi pubblici curati; funzionale grazie a un trasporto pubblico attrattivo fatto di frequenza, capillarità ma anche fermate di qualità per gli utenti, oltre che accessibili a tutti, disabili compresi».

Gli interventi principali sono da ricondurre alle misure previste nell’ambito del Programma d’agglomerato del Locarnese, segnatamente per ciò che concerne la formazione di fermate lungo le nuove linee del trasporto pubblico urbano, rispettivamente il potenziamento sulle linee esistenti. A livello finanziario, il credito sarà per oltre due terzi coperto da contributi federali e cantonali, secondo le disposizioni delle direttive per i programmi di agglomerato, rispettivamente dei sussidi erogati nell’ambito della Legge federale sui disabili.

In tal senso, l’impegno della Città consiste in via principale nel concretizzare queste opere ancora nel corso del 2022, smantellando progressivamente le strutture provvisorie predisposte dopo la riorganizzazione del trasporto pubblico nello scorso mese di dicembre. Accanto ai lavori previsti con questo credito, la Città sta seguendo altri progetti di sistemazione stradale, che comprendono pure l’allestimento di altre fermate bus, come ad esempio quelle ubicate in via alla Morettina e quelle che saranno installate in zona Debarcadero.

«Questo messaggio municipale evidenzia il grande impegno della Città nell’offrire una valida alternativa al trasporto individuale, sostenendo attivamente gli investimenti nei trasporti pubblici e nella mobilità lenta, così come nel perseguire una migliore qualità dello spazio pubblico e dell’arredo urbano, con l’intento di migliorare la viabilità e la vivibilità della Città», conclude una nota del Municipio.