Allestire una perizia tecnica per l’introduzione di una zona 30 nel comparto Saleggi di Locarno. Lo chiede una mozione socialista firmata da Pier Mellini, Paolo Tremante e Fabrizio Sirica. Obiettivo principale: «Migliorare la qualità di vita e aumentare la sicurezza dei residenti e tutti coloro che per un motivo o l’altro si spostano a piedi o sfruttando mezzi legati alla mobilità lenta». La legislazione federale in materia prevede, dopo un anno, una nuova valutazione dell’avvenuta riduzione della velocità, ragion per cui «si potranno eventualmente apportare dei correttivi, quali, ad esempio, una modifica dell’assetto stradale introducendo dei sensi unici in modo da migliorare e ampliare lo spazio riservato ai pedoni e ai ciclisti, in spazi non condivisi». Se nel frattempo il Municipio intendesse concretizzare la proposta della mozione con la presentazione di un messaggio, i tre rappresentanti del gruppo PS riterrebbero evasa la mozione.