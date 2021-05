Per il weekend di Pentecoste è stata aperta una nuova area camper provvisoria a Brione (Verzasca), ubicata all’entrata della frazione in zona Gere. Sfruttando il terreno messo a disposizione dal Patriziato, la Fondazione Verzasca ha predisposto un parcheggio attrezzato per accogliere una cinquantina di camper, aperto 24 ore su 24 fino al mese di novembre. Sul parcheggio sarà disponibile acqua potabile e i servizi igienici, per un costo di 24 franchi al giorno (pagabili via TWINT o acquistando l’apposita Camper Card).

«Maggior ordine pubblico»

«Questo parcheggio per camper sarà disponibile finché sul medesimo terreno non sarà realizzato il campeggio vero e proprio, previsto dal Masterplan Verzasca 2030 e attualmente in fase di progettazione», comunica la Fondazione Verzasca. «La predisposizione di questo parcheggio permetterà inoltre di contribuire a un maggior ordine pubblico vista la massiccia affluenza di campeggiatori in Valle, che sinora potevano pernottare unicamente nei parcheggi previsti a Sonogno e, sempre a Brione, in zona Capela Grande.

Potenziamento a Sonogno

Si tratta di una delle misure per migliorare la viabilità – oltre a quelle già in atto – condivise e coordinate dal Gruppo di lavoro sul traffico e mobilità. A titolo informativo, per affrontare la forte affluenza dell’alta stagione, è stato ulteriormente rafforzato l’impiego di agenti di sicurezza, ora presenti anche a Sonogno.

