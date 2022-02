Che la valle Verzasca fosse una nota calamita per i turisti lo si sapeva già da tempo. Le sue acque verde rubino, i ponticelli caratteristici e quell’atmosfera che ha addirittura reso celebri i suoi luoghi balneari con il soprannome di «Maldive di Milano». Quello che ci aspettavamo meno, forse, è la popolarità durante questo periodo invernale della sua diga, quella resa famosa da James Bond ma che adesso sembra brillare di una luce propria a causa di quello che ha nascosto finora grazie all’acqua. È proprio quel muro di 220 metri di altezza ad attirare una mole impressionante di visitatori curiosi a causa del suo (ormai solo parziale) svuotamento per permettere alcuni lavori di manutenzione dell’impianto idroelettrico. Per il sindaco di Verzasca Ivo Bordoli non è una sorpresa visto che «i media ci hanno fatto una grandissima pubblicità. Non ho mai visto così tanta gente» ammette stupito Bordoli. In effetti vogliono tutti vedere il letto del lago di Vogorno vuoto e per farlo, «vengono a centinaia ogni giorno, anche dalle scuole. Devo dire che c’è più gente adesso che d’estate - rileva il capo dell’Esecutivo –. Quest’anno avremo sicuramente un stagione continuata, fa piacere specialmente per chi lavora nella ristorazione della zona».

Tra nostalgia e curiosità

Fino agli anni Sessanta era normale poterne vedere il fondovalle, proprio lì infatti si trovava Pioda, che era «il fulcro della frazione di Vogorno – ricorda il sindaco – perché c’era la posta e numerose attività. Io ero un bambino ma lì c’era vita. Ora sembra quasi di stare sulla luna, c’è un’atmosfera spettrale e mi viene un po’ di tristezza nel ricordare tutto quello che c’è stato». Ci sono cose che inevitabilmente cambiano e altre che invece restano immutate, come la pericolosità della zona. Con o senza acqua il Vogorno resta insidioso, tanto da spingere la società Verzasca SA a dissuadere con fermezza chiunque abbia voglia di farsi una passeggiata sugli argini del laghetto asciutto. «Ci sono troppi turisti e rischiano tutti di farsi del male», ha spiegato il direttore dell’impianto Andrea Papina. Stupito dall’interesse generato dai lavori, Papina confida nella prudenza dei moltissimi visitatori che non si limitano ad osservare dall’alto lo spettacolo della natura: «sconsigliamo vivamente di raggiungere le sponde, i rischi sono reali come la caduta massi o lo sprofondamento, ma si può anche scivolare e il terreno può franare». Moniti che finora sono stati ascoltati poco da chi ci passeggia o ci va in bicicletta. Per non parlare di chi ci passa in parapendio. «Sono tutte attività assolutamente da evitare», avverte Papina.