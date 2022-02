C’è una fuga di agenti dalla Polizia comunale di Locarno? E il Municipio come intende procedere? Sono queste le principali domande che un gruppo interpartitico di consiglieri comunali con alla testa Simone Beltrame (PPD) e Simone Merlini (PLR) rivolgono a Palazzo Marcacci. E nel porre i quesiti in un’interrogazione denunciano la disdetta di lavoro di una dozzina di agenti negli ultimi mesi. «Il Municipio è consapevole di questa situazione? Le cause sono dovute a pensionamenti anticipati o vi sono altre giustificazioni, come ad esempio malesseri sul posto di lavoro?». E poi ancora i consiglieri comunali incalzano: «Corrisponde al vero che numerosi agenti hanno concorso allo scopo di essere assunti da un altro datore di lavoro, disdicendo di conseguenza il rapporto d’impiego con il nostro Comune?». Quindi la domanda conclusiva: «È volontà dell’Esecutivo sostituire, anche solo parzialmente, gli agenti che cesseranno la propria attività professionale presso la nostra città?»