La Polizia di Minusio si «sposerà» con quella intercomunale del Piano ma il trasloco condominiale sarà gioco forza posticipato. Ieri sera il Consiglio comunale ha dato via libera - non all’unanimità - alla convenzione transitoria che regola la collaborazione tra i due corpi di sicurezza. Tutto fermo invece sul credito di 3,5 milioni per la ristrutturazione dell’ex Posta a futura sede della Polizia aggregata: il messaggio, all’ordine del giorno, è stato rimandato ad una nuova seduta consiliare in quanto è venuto a mancare il rapporto della Gestione.