Una trentina di cittadini di Tenero-Contra e dintorni si sono dati appuntamento nella mensa scolastica per la quinta edizione del «Pranzo di Natale» per le persone sole. I commensali hanno così potuto gustare le prelibatezze offerte dalla Società carnevale Tenero-Contra.

«È stato un momento d’incontro senza barriere per dare la possibilità a ciascuno di trascorrere in compagnia parte della giornata di Natale, un momento festoso e sereno. Fin da subito si è creata un’atmosfera felice e calorosa», si legge in una nota.