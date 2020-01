Popolazione in leggero calo a Locarno, durante l’anno appena trascorso. Una diminuzione che si somma a quella registrata già nei 12 mesi precedenti (- 160 nel 2018), ma che – secondo le statistiche dell’Ufficio controllo abitanti al primo gennaio 2020 – viene in un certo senso controbilanciata da un aumento dei domiciliati e dei nuovi nati.

«Con 16.091 abitanti (45 in meno rispetto ad inizio 2019), si può considerare stabile il numero di domiciliati e dimoranti sotto il vessillo del Pardo, divisi tra i 7.814 ticinesi (che sono il 48,56% della popolazione, 18 in meno rispetto al 2019), i 2.717 confederati (il 16,89%, con 16 persone in meno rispetto al 2019) e i 5.560 stranieri (che costituiscono il 34,55%, con un calo di 11 persone rispetto all’anno scorso)», si legge in una nota stampa.