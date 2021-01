Incontrandoli nei corridoi è facile scambiarli per infermieri. La divisa, la mascherina e gli occhiali protettivi sono quelli. Solo dando un’occhiata più da vicino al cartellino di riconoscimento, ci si accorge che il nome è preceduto dal prefisso «don». Sono i cappellani che assicurano l’assistenza spirituale all’interno del Centro COVID-19 dell’ospedale La Carità di Locarno. Curanti anche loro, per certi versi, proprio come gli infermieri e i medici. Specializzati in anime. Il che significa, però, occuparsi comunque della persona nella sua interezza. Nell’immaginario collettivo vengono spesso rappresentati intenti ad accompagnare nella fase ultima dell’esistenza chi sta per lasciarci e coloro che gli stanno attorno. E lo fanno, certo. Con tenerezza e dedizione. Ma il loro ruolo è anche quello...