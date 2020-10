Quest’oggi è stato registrato un caso positivo all’interno di una casa per anziani. Lo comunica il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in una nota, spiegando che una residente della casa per anziani Don Guanella di Maggia, attualmente in buone condizioni di salute, è risultata positiva al coronavirus dopo aver manifestato sintomi nei giorni scorsi. Per questo motivo era già stata preventivamente posta in isolamento. L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali provvedimenti. In particolare, i collaboratori della struttura che si sono occupati direttamente della persona sono stati sottoposti a striscio. Da domani, a titolo cautelativo sono sospese le visite all’interno della struttura.