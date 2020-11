La scoperta ha fatto scattare immediatamente le procedure previste dal protocollo, condivise con l’Ufficio del medico cantonale: i residenti e collaboratori che sono potenzialmente entrati in contatto con il soggetto positivo sono stati sottoposti a tampone. In attesa dei risultati di tale indagine ambientale, i residenti coinvolti sono stati invitati a rimanere nella propria camera, sottostando a misure di igiene rinforzate (MIR). Al contempo, le attività di animazione e intrattenimento sono state momentaneamente sospese a scopo precauzionale, così come le visite da parte dei famigliari. La casa ha attivato il proprio reparto COVID, nella speranza che possa rimanere inutilizzato. Tutti i residenti e i loro parenti sono stati prontamente informati e saranno costantemente aggiornati.