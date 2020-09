Al Centro di formazione professionale della Società svizzera impresari costruttori (SSIC) a Gordola, si è svolta di recente la tradizionale cerimonia di premiazione dei quattro migliori apprendisti muratori diplomatisi nella sessione d’esame di fine tirocinio dello scorso mese di giugno. Una sessione che ha permesso a 58 giovani apprendisti di ottenere l’attestato federale di capacità di muratore qualificato ed a 7 apprendisti di ottenere il certificato federale di formazione pratica di aiuto muratore qualificato. Una cerimonia sempre molto sentita che però quest’anno, per restrizioni dovute alla Covid-19, ha visto solo la presenza dei migliori 4 apprendisti che hanno ottenuto il Premio Renato Antonini, 2 classificatisi come primi e due come terzi. Il valore della breve cerimonia, nell’ambito dell’annuale assemblea ordinaria della SSIC sezione Ticino, è stato ribadito dalla Lorenza Santaniello Antonini, patrocinatrice del premio, che quest’anno è arrivato alla sua 29. edizione. E un premio che vuol essere un doveroso riconoscimento per gli sforzi di formazione dei nostri giovani e dell’intero sistema formativo duale (azienda e scuola).

In quattro agli allori

In un clima pur sempre festoso per la situazione attuale e alla presenza di quasi 100 persone, invitate all’assemblea ordinaria della SSIC Sezione Ticino, Lorenza Santaniello Antonini ha quindi proceduto alla consegna dei premi per i migliori 4 risultati di fine tirocinio. I muratori diplomati premiati quest’anno per il Premio Renato Antonini 2020 sono: 1. Elias Paolocci (media esami finali del 5,2 – esame pratico 5,1) formatosi nell’impresa CSC costruzioni SA di Lugano; 1. Luca Veglio (media esami finali del 5,2 – esame pratico 5) formatosi nell’impresa Zucchetti L.W. Sagl di Corzoneso; 3. Luca Vattolo (media esami finali del 5,1 – esame pratico 5) formatosi nell’impresa Rigassi & Pinchetti SA di Bellinzona; 3. Giona Grassi (media esami finali del 5,1 – esame pratico 5) formatosi nell’impresa F.lli Tenconi SA di Cugnasco.