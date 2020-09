Oggi non è ancora così facile rendersene conto, ma il nuovo assetto del trasporto pubblico nel Locarnese cambierà radicalmente anche il volto del comparto muraltese della stazione. Un ulteriore tassello verso tale rivoluzione urbanistica e della mobilità – dopo la recente ristrutturazione dello scalo ferroviario – sarà la realizzazione del previsto nodo intermodale (la piattaforma di scambio fra i vari vettori del trasporto pubblico della regione). Quest’ultimo comporterà un riassetto della zona dal punto di vista stradale e la realizzazione di un nuovo terminale per i bus. Il cantiere per la prima operazione prenderà avvio nella prossima primavera e, nel contempo, sarà necessario iniziare anche con i lavori per il secondo. Si inserisce in tale discorso il messaggio approvato di recente dal Municipio di Muralto, nel quale si chiede un credito di 4 milioni e 740 franchi destinato alla costruzione grezza che il Comune intende realizzare – così come previsto dalla relativa variante di Piano regolatore (PR) – sopra e accanto al nuovo terminale dei bus. Sul lato opposto del manufatto – quello rivolto a nord – saranno le FFS a edificare un corpo aggiuntivo. Il tutto costituirà quello che il piano di quartiere del comparto stazione definisce come modulo 1.

Successivamente la tematica potrebbe approdare nuovamente sui tavoli del Legislativo in altri due messaggi. Il primo sarà legato al fatto che il terminale si trova in una zona potenzialmente archeologica. Per stabilire la presenza di eventuali reperti, si dovranno effettuare una serie di sondaggi (per circa 9.000 franchi) e nel caso in cui si trovassero resti interessanti, saranno necessari circa 300 mila franchi per gli scavi. Nel frattempo, come detto, continueranno le trattative con i partner potenzialmente interessati a diventare inquilini degli spazi multifunzionali comunali previsti sopra e accanto all’area destinata ai bus. Una volta determinati i contenuti, si investiranno indicativamente ancora 1 milione e 200 mila franchi per le finiture interne.