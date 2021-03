«Prendiamo atto del risultato e ci adeguiamo, ma ci spiace per i bambini. Soprattutto per quelli che, fra qualche decennio, si ritroveranno a frequentare una scuola vecchia». Questa la reazione a caldo di Edgardo Cattaneo, rappresentante del gruppo Alternativa Gordola e fra i promotori dei due referendum bocciati oggi dalla popolazione, con percentuali del, rispettivamente, 53 e 54 per cento di voti favorevoli alle decisioni del Consiglio comunale. Diversi, secondo i fautori della costruzione di una nuova sede scolastica, i motivi che hanno portato al risultato scaturito dalle urne. «Di certo ha pesato il fattore nostalgia per i molti gordolesi che sono andati a scuola Al Burio e ci sarà stato anche chi ha tenuto conto dei pregi architettonici della sede attuale». Per Cattaneo, poi, il fatto che lo scrutinio sia stato organizzato a ridosso delle elezioni comunali potrebbe pure aver influito sul risultato: «I partiti di maggioranza avevano già completato le liste e se ogni loro candidato ha portato due o tre voti, il successo era garantito». Ora, comunque, si è fatta finalmente chiarezza su una vicenda che si trascinava da ormai un decennio. «Tenuto conto della volontà popolare - aggiunge il rappresentante di Alternativa Gordola - siamo pronti a collaborare perché il risanamento sia completato in tempi accettabili». A titolo personale, poi, Cattaneo si dice disposto anche ad accettare il superamento dei preventivati 16 milioni di franchi, tetto fissato dal Municipio per la ristrutturazione complessiva. «L’importante - conclude - è che l’operazione sia eseguita nel miglior modo possibile».