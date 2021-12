Il servizio di navigazione sul bacino svizzero del Lago Maggiore, ormai da decenni, «perde gradualmente di qualità, tanto che da tempo non raggiunge più gli standard richiesti per una regione turistica». A ribadirlo il consigliere nazionale di Gordola Bruno Storni (PS), che con una mozione – firmata anche dai deputati ticinesi Rocco Cattaneo, Alex Farinelli, Piero Marchesi, Lorenzo Quadri, Fabio Regazzi e Marco Romano – chiede dunque di disdire la convenzione internazionale per la disciplina della navigazione sul Verbano e sul Ceresio, avviando di riflesso i negoziati per una nuova convenzione, con la relativa concessione, che preveda «una gestione separata del bacino svizzero del Lago Maggiore».

Navi vetuste e inquinanti

Il Verbano, sottolinea Storni nella mozione, «è la principale attrazione paesaggistica del Sopraceneri», e con le Isole di Brissago – un unicum in Ticino – «rappresenta un grande valore turistico».

Purtroppo, constata però il deputato, «il servizio di navigazione non è all’altezza». E a comprova della sua valutazione cita «navi vetuste», un «servizio limitato», l’impossibilità di rinnovare «la flotta con natanti moderni a propulsione elettrica e di sostituire le vecchie navi noleggiate dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL)».

Una situazione che si è consolidata anche dopo l’avvio della gestione da parte del consorzio, composto dalla Società Navigazione Lago di Lugano e dalla Navigazione Lago Maggiore con sede in Italia ad Arona, «visti i limiti imposti da parte italiana in particolare sul materiale navigabile».

Situazione penalizzante

Il tutto viene valutato dai consiglieri nazionali come «molto penalizzante per l’economia turistica del Cantone e per l’ambiente». Di qui la constatazione che sia «più che mai giunto il momento per cambiare, disdicendo l’accordo e negoziarne uno nuovo che preveda una gestione separata del bacino svizzero del Lago Maggiore».

E anche paradossale

La mozione, che propone un cambio di rotta storico, segue a ruota una lettera indirizzata dall’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (ERS-LVM) al Cantone, affinché intervenga a Berna, appunto, per cambiare una situazione definita tanto complessa quanto paradossale. Sul Verbano, rammentava l’ERS-LVM, operano infatti due compagnie di navigazione: la concessionaria italiana Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Linea di Navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como, che si occupa del traffico internazionale Italia-Svizzera, e la Società navigazione Lago di Lugano (SNL), che gestisce la navigazione interna. «Secondo logica – sottolineava dunque l’ERS-LVM – il traffico viaggiatori interno dovrebbe essere gestito dalla SNL in autonomia e nel rispetto delle esigenze del territorio e del mercato turistico di riferimento, prevalentemente svizzero». Questo, per altro, «era anche l’intendimento del memorandum d’intesa firmato dai ministri Leuthard e Delrio nel 2016 e confermato dal piano industriale di SNL del 2017, che tra le altre cose prevedeva entro pochi anni un rinnovo della flotta con almeno due nuovi natanti svizzeri e completamente elettrici sul Lago di Locarno».

In generale, rimarcava infine l’ERS-LVM, la situazione venutasi a creare è lesiva degli interessi svizzeri e anche del pieno rispetto della sovranità sul territorio elvetico. «È inoltre illogico che una navigazione puramente interna sia disciplinata da una convenzione internazionale piuttosto che dalle leggi interne sulla navigazione e sul trasporto viaggiatori», annotava l’Ente chiedendo al Cantone di mobilitarsi nei confronti di Berna affinché vengano presi al più presto dei provvedimenti concreti.

