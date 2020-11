«La situazione è preoccupante e va sanata al più presto». Così il consigliere nazionale Bruno Storni (PS) in merito alla sicurezza della galleria Mappo-Morettina, che ha dunque inoltrato un’interrogazione sul tema al Consiglio federale. La galleria, lo ricordiamo, era tornata agli onori delle cronache quest’estate con la decisione dell’Ufficio federale delle strade di abbassare il limite di velocità a 60 km/h nei momenti di maggiore traffico. Il tutto in base a un’analisi effettuata, appunto, sulla sicurezza del tunnel.

I 600 metri invece dei 250

Storni sottolinea le importanti criticità riscontrate nelle vie di fuga per gli automobilisti in caso di indicenti o incendio. Vie di fuga che si trovano a 600 metri l’una dall’altra invece dei 250 previsti dalle norme oggi in vigore. E il deputato rimarca anche come la Mappo-Morettina sia uno dei tunnel più trafficati del Paese con una media di 26.000 veicoli al giorno, ben oltre – ad esempio – ai 13.400 del traforo del San Gottardo.