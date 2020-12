Anche se è mancato il classico aperitivo di fine anno, a causa della pandemia, a Natale sono tutti più buoni. Così, pur non venendo meno la tradizionale e articolata discussione, alla fine il Preventivo 2021 della Città, che prevede un deficit di 2,45 milioni di franchi, è stato approvato dal Consiglio comunale con 28 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, mantenendo il moltiplicatore al 90%.

Un Preventivo che la Commissione della gestione, nel suo rapporto, aveva definito «assolutamente inaccettabile», tanto che avrebbe meritato di essere «rispedito al mittente». E questo, tra gli altri punti, perché ritenuto, vista la situazione d’incertezza che stiamo vivendo, «troppo ottimistico». Ad esempio nel documento si stima un aumento globale del gettito fiscale, pari a 2,1 milioni circa.

«È nei momenti difficili che lo Stato deve farsi sentire. Ma bisogna anche stare attenti perché oggi si gioca con la carta di credito delle generazioni future», ha subito rimarcato Alessandro Spano (PLR). «Nei conti non si intravede un grande sforzo volto al risparmio. Tagliare e basta non va bene. Ci vuole invece un lavoro certosino». Così la Gestione ha chiesto un lavoro di squadra per presentare entro marzo le misure necessarie, nonché l’introduzione di un gruppo di lavoro ad hoc per individuare gli assi principali del futuro rilancio di Locarno. Per dirla con Spano si è proposto «un patto di Paese, vincolato all’approvazione del Preventivo, fondamentale per la Città». A fargli eco Pier Mellini (PS), che ha ricordato come il suo gruppo avesse più volte, negli scorsi anni, «suonato il campanello d’allarme» per le finanze comunali. Mellini che, a sua volta, ha chiesto la creazione di un gruppo di lavoro per trovare misure equilibrate, superando gli steccati politici.

«Serve un forte intervento pubblico per agire in maniera anticiclica. Dobbiamo sostenere quegli attori che fanno vivere l’economia locale e che portano indotto alla Città. Mi spaventano discorsi alla ricerca immediata del pareggio dei conti», ha invece detto Fabrizio Sirica (PS) «non spaventato da deficit» per qualche anno.

Alla fine, come già la Gestione proponeva e come sottolineato da Barbara Angelini Piva (PPD), i conti sono stati approvati anche per non innescare un blocco amministrativo delicato da gestire in questo difficile momento.