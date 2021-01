Subito dopo, è stato il turno del direttore sanitario Michael Llamas, visibilmente emozionato. «Siamo forse all’inizio della fine di un incubo che sta mettendo alla prova tutta la società. Sapevamo di dover tenere duro, andare avanti a curare i pazienti, ma eravamo anche consapevoli di non essere la soluzione. Ora invece la soluzione è qui, a portata di mano. Speriamo che funzioni e che la popolazione aderisca, perché se così non fosse il vaccino non sarà la soluzione per nessuno», ha spiegato. «Anche chi non è a rischio, vaccinandosi può proteggere i propri cari, e tutta la società, da una malattia che può essere devastante». A iniettare le dosi ai colleghi c’era Deborah Buonvicino, una giovane infermiera di Tenero: «Questa mattina si respirava in tutto l’ospedale un’ansia positiva. C’era grande fermento per l’arrivo delle prime dosi. È come se avessimo aperto una porta per sconfiggere il virus».