Quattrocentomila franchi per gli studi, la sostituzione degli impianti elettronici a 300 m e la posa del sistema di paracolpi artificiale al poligono di tiro di Ponte Brolla. È l’ammontare del credito chiesto dal Municipio di Locarno al Consiglio comunale. Risalente al 1931 e oggi finanziato anche dagli altri due Comuni convenzionati ovvero Muralto e Terre di Pedemonte, l’impianto presenta attualmente delle criticità a livello normativo e tecnico, spiega l’Esecutivo cittadino nel suo messaggio. L’impianto elettronico per il tiro a 300 m è a fine vita, già in parte fuori uso: va dunque rifatto alfine di garantire il servizio di tiro secondo le modalità tecniche attuali. Inoltre, l’impianto paracolpi non è a norma, e i proiettili non sono recuperati con un apposito sistema di protezione, ma dispersi nel terreno: la struttura è dunque iscritta nel Catasto cantonale dei siti potenzialmente inquinati. Terzo punto: malgrado le misure adottate nel 2018 sul Calendario di tiro, a livello fonico vi sono punti misurati che superano le normative.