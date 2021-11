Dopodomani il Grand Hotel di Muralto emanerà le prime scintille del suo futuro splendore. Un’anteprima, che non solo permetterà di augurare buone feste a tutti i locarnesi. Ma anche, prendendo in prestito le parole di Stefano Artioli, un ulteriore e «chiaro segnale della rinascita di questo gioiello». La storica struttura alberghiera, per la quale recentemente il gruppo Artisa ha siglato un diritto di compera, da giovedì sarà dunque si illuminata per il periodo natalizio. «Nelle scorse settimane, con la supervisione dell’architetto Branca, il quale ha vigilato affinché non si toccassero le piante protette, abbiamo proceduto alla pulizia del parco e al taglio delle vegetazione che, in questi anni, era cresciuta selvaggiamente», continua Artioli. Così chi passerà dal crocevia della stazione potrà...