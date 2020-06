«I progetti strategici dell’aeroporto cantonale di Locarno devono procedere per una loro realizzazione entro il 2023». A suonare la carica, mediante una nota, è l’Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto cantonale (ALBA). Al centro del discorso in particolare l’allungamento verso Bellinzona delle pista principale e il rifacimento dell’aviorimessa numero uno, due progetti «in fase di affinamento» che andranno a concludere la seconda fase di aggiornamento delle infrastrutture, iniziata 20 anni fa, con un investimento complessivo di 150 milioni di franchi.