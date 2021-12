Programma e regole per una Locarno On Ice avanti tutta

Villaggio aperto dalle 14 (o dalle 16) fino all’una di notte e giorni festivi con brindisi in musica, gastronomia, racconti, spettacoli per le famiglie, corsi di pattinaggio. E lo scambio degli auguri la Vigilia di Natale sarà accompagnato dal concerto acustico dei D-soul. Nel villaggio di Locarno On Ice si festeggia con serenità sotto l’Albero di Natale in Piazza Grande. Con le nuove misure pandemiche emanate dalla Confederazione, il «villaggio» non dovrà cambiare assetto perché già da tempo applica le misure più restrittive. Infatti per accedere al villaggio e alle sue attività, è necessaria la modalità 2G, ossia la presentazione del Covid Pass (vaccinati e guariti), mentre per pattinare nella struttura sportiva all’aperto non è richiesta la presentazione del certificato Covid.

Brindisi e pista di ghiaccio

Per brindare, incontrare gli amici o uscire con la famiglia, da domani, giovedì 23 dicembre, il villaggio aprirà dalle ore 14, a parte il 24 dicembre in cui sarà aperto già dalle ore 12 e il giorno di Natale dalle 16. Mentre la pista, con accesso indipendente, è aperta giornalmente dalle ore 10 alle 23, ad eccezione del 24 dicembre che chiuderà alle ore 20.30. Lo scambio di auguri la Vigilia di Natale, il 24 dicembre è previsto alle ore 17.45 con un concerto del duo D-Soul, che propone musica acustica Pop-Rock e Blues. Il villaggio e la pista chiuderanno alle ore 20.30 per dare appuntamento l’indomani, giorno di Natale, sabato 25 dicembre dalle ore 10 (pista) e dalle ore 16 (villaggio).

Proposte per famiglie

Sotto l’albero, non mancheranno però le proposte per le famiglie. A Santo Stefano, domenica 26 dicembre alle ore 15, sul palco saranno narrate e interpretate da Andrea Jaqot Descombes le avventure di Ciuf, avventurose fiabe che parlano di amicizia e ambientate in una vecchia e fuligginosa stazione. Durante la serata sarà presente l’autore delle fiabe per rispondere alle curiosità del giovane pubblico e vi sarà la possibilità di acquistare il libro. Evento adatto a tutte le età, ma soprattutto per bambini dai 3 ai 7 anni. Il libro pubblicato da Fontana Edizioni è illustrato da Lisa Albizzati.

Corsi di pattinaggio

Chi volesse invece sfruttare l’occasione delle vacanze per diventare pattinatore provetto, non deve lasciasi sfuggire i corsi di pattinaggio gratuiti per principianti. Sono proposti in cinque date, grazie alla collaborazione con il Club Pattinaggio Ascona e il sostegno di Coop. Avranno luogo tra le ore 9 e le ore 10, prima dell’apertura ufficiale della pista, lunedì 27 e mercoledì 29 dicembre, lunedì 3, mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio.

