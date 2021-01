Sono pronte le squadre dell’Unità della sinistra e simpatizzanti (UDSS), area rosso-verde di Maggia, per la scadenza dell’8 febbraio, quando andranno consegnate le liste in cancelleria. Il comitato dell’UDSS, riunitosi negli scorsi giorni, alla presenza del primo firmatario Arturo Poncini, ha infatti approvato le liste con i candidati che si metteranno a disposizione della popolazione sia per il Municipio, sia per il Consiglio Comunale, in vista delle prossime elezioni comunali. «A seguito della complicata situazione pandemica in cui ci troviamo, non è stato facile ampliare la lista rispetto a quanto fatto un anno fa per le elezioni poi rinviate, ma siamo felici di poter presentare dei profili molto diversi e interessanti oltre che persone sensibili ai nostri temi e critiche su varie tematiche che ci stanno a cuore», si legge in una nota. «Proseguiamo quindi con il motto ‘pochi ma buoni’, che ci ha contraddistinti nelle ultime e vincenti legislature».