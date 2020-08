«Quante G per la Vallemaggia». S’intitola così la lettera aperta che l’Associazione dei Comuni di Vallemaggia ha trasmesso a Swisscom. Nella missiva si evidenzia che «da alcuni mesi a questa parte» la valle «accusa importanti problemi di ricezione a livello di telefonia mobile». In virtù della folta presenza di turisti, in questa particolarissima estate contrassegnata dalla pandemia, i «disagi si ripercuotono negativamente su tutta la regione». E per una regione turistica come la Vallemaggia, prosegue lo scritto, «la mancanza di rete può avere gravi conseguenze». Basti pensare, ad esempio, ad un incidente in montagna con la necessità impellente di chiamare i soccorsi. L’ASCOVAM parla di «questione di responsabilità» nei confronti della cittadinanza che ha scelto i rappresentanti che fanno parte del consesso.