«Stipendi bloccati alla Clinica Santa Chiara». Così titolava domenica il Caffè, spiegando che per poter pagare gli stipendi, la banca di riferimento della clinica chiede non solo la firma dell’attuale minoranza rimasta alla testa della società, ma anche dei rappresentanti della Moncucco che hanno acquistato la maggioranza. Subito si era mobilitato il sindacato VPOD, chiedendo «responsabilità» nei confronti del personale sociosanitario. La Clinica Luganese ha quindi deciso di prendere posizione, dicendosi «sconcertata» per la situazione che si è venuta a creare.

Con un comunicato stampa la struttura di Lugano si dichiara «ben pronta a intervenire per aiutare la Santa Chiara e i suoi collaboratori», ma spiega pure di esserne «impedita da una decisione dei precedenti amministratori, che si rifiutano di collaborare con chi oggi rappresenta l’azionista di maggioranza, e da un ordine della Pretura di Locarno».

In breve, viene spiegato cosa sta accadendo attorno alla vertenza legata al passaggio di proprietà della clinica locarnese. «L’azionista di minoranza Swiss Medical Network (SNM) ha presentato un’istanza e ottenuto dalla Pretura di Locarno una misura supercautelare che mantiene i diritti di firma dei due amministratori attuali e fa loro divieto di collaborare in qualsiasi modo con la Clinica Moncucco», viene precisato. Una mossa che viene definita «piena di pericoli», perché «l’azionista di minoranza (6% dei voti) chiede e ottiene un provvedimento in apparenza contro la Clinica Santa Chiara stessa, rappresentata da amministratori con i quali però è in evidente accordo». La maggioranza (quasi il 94% dei voti) si sente «esclusa dal potersi esprimere davanti al giudice e finora perfino dal diritto di prendere conoscenza dell’istanza presentata da SMN».

La Clinica Moncucco, pertanto, «deplora ancor più l’agire degli attuali amministratori della Clinica Santa Chiara e dei loro rappresentati legali, i quali potrebbero sbloccare la situazione in poco tempo, riconoscendo la legittimità degli amministratori di recente nomina». Per la struttura luganese si tratterebbe anche di «favorire un periodo di cogestione che permetterebbe di pagare i salari e avviare il processo di ricapitalizzazione senza il quale il futuro della Santa Chiara non potrà in nessun modo essere garantito».

