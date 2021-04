Prospettive orizzontali per il centro balneare

Il futuro Centro balneare e ricreativo di Bignasco parlerà un po’ spagnolo e godrà di una vista lineare e poco invasiva su uno scenario montano peraltro tutto da ammirare e preservare. Nei giorni scorsi la giuria del concorso di progettazione aperto in ottobre dal Comune di Cevio per «rivitalizzare» il comparto della piscina e dell’area camper in alta valle, nei pressi della «Cascata Grande», ha infatti scelto come vincente l’elaborato denominato «Giardino su due livelli» presentato dallo studio madrileno Daniel Fraile Ortiz.

«Ci ha soprattutto convinto la disposizione su unico orizzonte della struttura, senza barriere o piani separati, con ampie vetrate e da costruire con dovizia di materiali naturali», spiega al CdT il sindaco di Cevio Pierluigi Martini, presidente della giuria che ha valutato...