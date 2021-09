Quando andare in scena diventa un inno alla resilenza

Non sono acrobati, ma hanno fatto i salti mortali. «Nel 2020 avevamo in programma 23 spettacoli e abbiamo dovuto annullarne 10. Nella primavera di quest’anno abbiamo rifatto quattro volte il cartellone e, una volta confermate le ultime direttive sanitarie, siamo riusciti a confermare il programma definitivo nel giro di tre settimane». Una maratona, insomma, per Organico scena artistica (OSA!) continuare a dar vita alle stagioni di spettacoli che da ormai 12 anni portano teatro e musica capillarmente sul territorio. «Ma ne valeva la pena – commentano la direttrice artistica Santuzza Oberholzer e Cristina Radi, membro di comitato –. Perché andare in scena in presenza nonostante la pandemia – oltre a portare gioia sia al pubblico sia agli artisti – è un segno tangibile di resilienza. Anche quando...