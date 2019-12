Punto di riferimento

Le portinerie di quartiere, già presenti ad esempio a Parigi e a Milano, in Ticino ancora non esistono. Ma di che cosa si tratta? «Il concetto non presenta bordi definiti a priori», spiega al CdT il presidente di Generazioni & Sinergia, Roberto Fridel. «L’idea è quella di creare un punto di riferimento per risolvere i piccoli problemi quotidiani, che possa anche aiutare a tessere relazioni interpersonali, intergenerazionali e di fiducia». Il tutto, mettendo in gioco le risorse e le competenze presenti sul territorio e generando potenzialmente anche nuove iniziative imprenditoriali. «Si può dunque pensare a un bar o a un’edicola, i cui gestori dimostrino la voglia di tendere la mano verso il prossimo, offrendo, appunto, piccoli grandi aiuti. Che possono essere il semplice tenere le chiavi o prendere la posta e i pacchi per chi è spesso fuori casa». Ma anche andare in farmacia a ritirare le medicine per un persona malata o aiutare un anziano a portare a casa la spesa. «Guardando più in là, prendendo esempio del nord Italia, possiamo anche pensare a un locale che offre il Wi-Fi gratuito o uno spazio, magari nei momenti in cui è solitamente vuoto, per il co-working», continua Fridel. Oppure ancora offrire una consulenza a chi cerca un sarto, un’officina per riparare la bicicletta e così via. Come detto, la portineria di quartiere può essere molte cose e offrire i servizi più disparati. Con spirito filantropico. Certo. Ma anche guadagnandoci, poiché viene a crearsi una rete sociale che gravita attorno a quello che diventa, come detto, un punto di riferimento.