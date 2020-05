A Berna e a Bellinzona è una prospettiva che suscita perplessità. Anche se il provvedimento non è del tutto certo – il relativo decreto non è ancora stato approvato dal Parlamento – il fatto che l’Italia abbia ventilato una possibile riapertura delle frontiere per il prossimo 3 giugno ha dato origine a diverse reazioni di inquietudine. Soprattutto a causa dell’incertezza sull’effettivo andamento della pandemia da coronavirus in Lombardia. A Brissago, però, dove il confine con la vicina provincia del Verbano Cusio Ossola lo si vive quotidianamente sulla propria pelle, una possibile riapertura generalizzata dei transiti è guardata con tranquillità. «La cosa – conferma al Corriere del Ticino il sindaco Roberto Ponti – non ci preoccupa più di quel tanto». L’impressione è quasi che avesse suscitato più timori un altro decreto del Governo Conte, quello con il quale – all’inizio dell’emergenza – si decise invece la chiusura dei confini, con un rincorrersi di interrogativi su ciò che sarebbe accaduto riguardo ai molti frontalieri attivi in Ticino. «Del resto – chiarisce Ponti – sulla strada internazionale che attraversa il nostro Comune il loro passaggio non è mai cessato, nemmeno nei giorni peggiori della pandemia».

Un asse molto frequentato

I transiti non avranno toccato la media dei 12.800 al giorno dei periodi normali, ma il via vai c’è stato. Tanto più che una buona fetta dei lavoratori italiani che percorrono quotidianamente la litoranea sono occupati in istituti socio sanitari. «Solamente sul nostro territorio comunale – aggiunge il sindaco – ne contiamo ben quattro e fra il 50 e il 60 per cento dei dipendenti è costituito da frontalieri. A loro bisogna aggiungere anche chi ha rinunciato all’opportunità di soggiornare temporaneamente in Ticino, pur lavorando in ospedali, cliniche e case per anziani della regione e anche del Bellinzonese». Con il susseguirsi delle riaperture, poi, il numero di chi passa la frontiera ogni giorno per recarsi al lavoro è andato via via aumentando. «Ed è giusto così – prosegue Ponti –. La cosa non ci preoccupa, anche perché finora tutti hanno agito con la massima responsabilità e credo pure sia giunto il momento di tornare ad una parvenza di normalità, imparando a convivere con il virus».

Aiuti all’economia locale

Un discorso che riguarda anche la comunità brissaghese, la quale ha vissuto il picco della crisi «come tutti. Con la paura di ammalarsi e con l’angoscia di vedere tutto fermarsi e di non sapere come saremmo usciti dalla crisi». Crisi che ha ovviamente toccato anche le attività economiche presenti nel Comune, «per le quali – assicura Ponti – con il Municipio stiamo studiando misure di sostegno. Da adeguare, ovviamente, a quelle pensate dal gruppo di lavoro che sta analizzando le possibilità di rilancio a livello cantonale».

La risorsa turistica

Fra i settori fondamentali dell’economia brissaghese, ovviamente, il turismo. Che, dopo le ultime decisioni, sta cercando di riprendere da subito velocità. «Per diversi esercenti – spiega il sindaco – non è stato facile, perché fino a poco prima si parlava di una possibile riapertura non prima dell’8 giugno. È dunque stata una corsa contro il tempo, per non farsi trovare impreparati, ma ho l’impressione che i più abbiano ormai raggiunto l’obiettivo». Qualcosa si sta muovendo anche a livello di strutture ricettive. «Per noi comunque – conclude Roberto Ponti – la risorsa fondamentale sono soprattutto le case di vacanza. Abbiamo una quota di residenze secondarie del 70 per cento. Riempirle sarebbe dunque molto importante. Speriamo quindi che i proprietari, molti dei quali provenienti da oltre San Gottardo, accolgano l’invito delle autorità a trascorrere le prossime vacanze in Svizzera. Una scelta che ci aiuterebbe a recuperare, almeno in parte, il terreno perso nelle ultime settimane».

