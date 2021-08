In realtà a quell’epoca l’asfalto (come lo intendiamo oggi) non esisteva ancora, ma nel 1931 ci fu un’azienda che sbarcò a Locarno con l’obiettivo di dare a piazza Grande una pavimentazione alternativa agli inconfondibili ciottoli. Già novant’anni fa, infatti, parevano imminenti lavori di rifacimento del centro cittadino. E mentre il salotto locarnese (in attesa di una riqualifica un po’ meno drastica) è rimasto praticamente immutato, ha invece fatto parecchia strada la ditta in questione, il cui cammino è andato di pari passo con l’evoluzione delle pavimentazioni in Ticino. È la Franco Rossi SA, che nei giorni scorsi ha appunto festeggiato il 90.esimo di attività, con una cerimonia nei magazzini di Avegno. Oltre duecento gli invitati, fra autorità, fornitori, clienti, rappresentanti della proprietà di ieri e di oggi, dipendenti attuali e del passato, con i rispettivi familiari.

Un impresario da Lucerna

La storia locarnese dell’azienda inizia con l’arrivo da Lucerna, nel 1931, dell’impresario italiano Luigi Broggi, che in città (dove la sede è sempre rimasta) aprì una succursale sperando di partecipare ai lavori di rifacimento di piazza Grande. Sfumato quel progetto, il lavoro non mancò comunque, calcolando che a quell’epoca – come ha ricordato il membro del CdA Claudio Suter durante la recente festa – solamente l’11% delle strade ticinesi risultava pavimentato, mentre il rimanente era ricoperto di ghiaia, cui si provvedeva con costanti interventi di manutenzione. Mentre ai vertici giunsero due sottocenerini che ne ressero le sorti per diverso tempo – Marco Grassi da Novazzano e Franco Rossi da Croglio –, la ditta seguiva da vicino (spesso anticipandola) l’evoluzione del settore: si passò così dal pietrisco pressato del cosiddetto «macadam» al conglomerato bituminoso, fino alle odierne pavimentazioni fono assorbenti. Ai tempi della grande espansione l’organico contava sette squadre di operai, più un gruppo di selciatori: un ottantina di dipendenti a compensare un parco macchine modesto. Oggi gli effettivi sono circa la metà, mentre i mezzi sono quasi decuplicati.

Sensibilità per il personale

L’azienda ha sempre dimostrato grande sensibilità per il proprio personale, tanto che, ad esempio, nel 1964 fu creata la Fondazione previdenza per i dipendenti, finanziata esclusivamente dal datore di lavoro. Nel 1970, con un anticipo di 15 anni sull’introduzione della legge federale, fu trasformata in vera e propria cassa pensione. Altra tappa importante fu quella del 1966, quando l’allora Grassi & Rossi entrò a far parte del primo consorzio per i lavori dell’autostrada (l’allora N2); il sodalizio durerà più di quarant’anni, durante i quali si aggiudicò gran parte dei lotti nel cantone, compresa la tratta ticinese della galleria del San Gottardo. Passata nelle sole mani di Franco Rossi nel 1969, l’azienda lo vide timoniere fino alla scomparsa, nel 1987, con il successivo passaggio al nipote Fabio Rossi. Lo scorso anno quest’ultimo ha ceduto il pacchetto azionario alla Ennio Ferrari SA, senza mutamenti nella ragione sociale e nei quadri dirigenti.

