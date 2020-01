Le luci delle pista dell’aeroporto di Locarno-Magadino, oggetto di varie discussioni nelle scorse settimane, hanno spiccato il volo per Berna. A portarcele il consigliere nazionale Fabio Regazzi, che prendendo spunto dalla risposta del Governo cantonale all’atto parlamentare di Fabio Käppeli e confirmatari, ha presentato un’interpellanza al Consiglio federale. Le domande poste da Regazzi mirano a capire se – come si legge in una nota dell’Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto cantonale (ALBA) – la semplice sostituzione di un impianto vetusto necessiti ancora di lunghe analisi e valutazioni».

Le infrastrutture operative e logistiche – continua l’ALBA – «sono state ammodernate con una prima serie di interventi negli anni Settanta, concentrandosi sulla pista pavimentata, la torre di controllo e diversi hangar civili; in una seconda fase nell’ultimo ventennio con investimenti complessivi per quasi 200 milioni di franchi». Nella formazione dei piloti civili e militari il volo notturno è inoltre uno degli aspetti basilari. Per questo motivo una delle tre piste è stata dotata di un impianto di illuminazione che ora va sostituita.

«Il Consiglio federale conferma questa valutazione?», chiede dunque il consigliere nazionale, secondo il quale le premesse affinché l’autorizzazione federale venga ora rilasciata sarebbero date. Regazzi, infine, chiede quando sarà rilasciata l’autorizzazione, ritenuto che il Consiglio di Stato stesso ha evidenziato che la competenza per autorizzare questa sostituzione è esclusivamente dell’Autorità federale. E che solo due servizi cantonali avrebbero presentato una preoccupazione settoriale, mentre altri, il Municipio di Locarno e anche le direzioni civili e militari dell’aeroporto hanno invece dato il loro sostegno al progetto.